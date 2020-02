Sneeuw! Oosten en zuiden ‘s ochtends onder wit laagje, ook morgen kans op witte velden

Gisteren liet meteoroloog Lennert Eijke van Weerplaza het al doorschemeren: er was winterse neerslag op komst . Vanochtend bleken die woorden niet voor niets. Onder meer in Zwolle en op de Veluwe viel een laagje sneeuw.

Gladde wegen

Opnieuw sneeuw?

De sneeuw die nu is gevallen zal vrij snel weer verdwijnen, aangezien de temperatuur vanmiddag oploopt naar maximaal 6 à 7 graden. Toch kan het later op de dag nog een keer wit worden door een enkele winterse bui.

Donderdag is er bovendien opnieuw kans op sneeuwval. Op basis van de laatste modelberekeningen valt er morgen in de zuidelijke helft van het land regen die geleidelijk overgaat in natte sneeuw, weten ze bij Weerplaza. ,,Wanneer de neerslag lang genoeg aanhoudt, kan er regionaal uiteindelijk een sneeuwdekje ontstaan van enkele centimeters.’’

Het kan hierdoor opnieuw glad worden. ,,In het zuiden van Limburg en dan met name in de heuvels is de kans op sneeuw sowieso aanzienlijk. Daar kan de dikte van het sneeuwdek bij aanhoudende sneeuwval overdag oplopen naar 5 tot 10 cm. In de noordelijke helft van het land neemt later op de dag de kans op regen en natte sneeuw toe, maar daar wordt het zeer waarschijnlijk niet wit.”