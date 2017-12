videoHet duurt nog bijna drie weken voordat het ijsbeeldenfestival in Zwolle begint, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang.

In een grote vriestent bij de IJsselhallen zijn de afgelopen dagen duizenden kilo's ijs gearriveerd in blokken van verschillende grootte. Drie bedrijven in België, Frankrijk en Engeland hebben de ijsblokken geleverd.

IJspap

De blokken worden nu in allerlei vormen gestapeld om als basis te dienen voor de ijskunstwerken. Een groep mensen uit Letland (in vaktaal: stackers) is ingehuurd voor dit gespecialiseerde klusje. ,,Het lijkt simpel maar dat is niet zo'', zegt organisator Eric Broekaart van het ijsbeeldenfestival. ,,De blokken zijn loodzwaar en moeten ook aan elkaar geplakt worden met een soort cement, gemaakt van ijspap. Dat vriest vast waardoor de blokken als het ware één geheel worden.''

Aanstampen

De basis voor de sneeuwbeelden wordt in de hal zelf gelegd. Machines spuiten sneeuw in grote houten mallen. Elk nieuw sneeuwlaagje moet met de voeten aangestampt worden om zo een harde, compacte massa te krijgen, waar zonder problemen de kettingzaag ingezet kan worden. ,,Omdat wij de sneeuwmachines maar beperkte tijd kunnen huren moet er vierentwintig uur per dag doorgewerkt worden. Het aanstampen is zwaar werk, vooral 's nachts'', zegt Broekaart. De stackers en stampers werken bij een temperatuur van -10 C.

Sculpturen

Eind deze week arriveert een team van veertig ijskunstenaars (carvers) uit de hele wereld, dat van de ruwe blokken sculpturen maakt rond het thema 'Wereldberoemde verhalen'. De deuren gaan 23 december open. De beelden blijven staan tot begin maart.

Het ijsbeeldenfestival werd vier keer eerder gehouden in Zwolle, eerst op het Rodetorenplein en daarna in een NS-loods bij het station. In 2016 keerde de organisatie Zwolle de rug toe en koos voor Amsterdam als nieuwe vestigingsplek. Daar viel het bezoekersaantal tegen, waarna Zwolle opnieuw in beeld kwam.