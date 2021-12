Sneeuwliefhebbers opgelet: Oost-Nederland kleurt vanavond wit, KNMI geeft code geel af

In het begin van de avond trekken er regenbuien over het westen van het land. Naarmate de neerslag richting Duitsland trekt, gaat het over in sneeuw. ,,Er valt maximaal zo’n vier centimeter”, vertelt Weerplaza-meteoroloog Wouter van Bernebeek. ,,Vooral hoger gelegen plaatsen in het oosten, zoals de Veluwe en de Achterhoek, kunnen rekenen op witte straten.” De sneeuw trekt rond 20.00 uur over de oostelijke provincies.

Voor fanatieke sneeuwpopbouwers heeft Van Bernebeek goed nieuws: ,,Het is echte plaksneeuw, dus een klein sneeuwfiguur moet lukken.” Het witte landschap is voor sommigen een zegen, maar voor weggebruikers vooral een vloek. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen in Gelderland en Overijssel. Tussen 23.00 uur en 02.00 uur is daar code geel van kracht.

Winterweer zet niet door

Koukleumen kunnen opgelucht ademhalen, want het winterse weer duurt niet lang. Waar vanavond een trotse sneeuwpop staat, drijft morgen een wortel in een plasje water. ,,Door de warme lucht gaat het aankomende nacht dooien en smelt alle gevallen sneeuw weer weg”, stelt Van Bernebeek.

In de loop van de week is er nog een enkele keer kans op nachtsneeuw, maar vanaf het weekend wordt het warmer en stijgt de temperatuur tot een graad of twaalf.

Zeeklimaat verkleint kans op Elfstedentocht

Elke winter is het weer de vraag: giet it oan? Volgens Van Bernebeek is het vrijwel onmogelijk om zoiets met zekerheid te zeggen. ,,We kunnen het weer tot een dag of tien van tevoren redelijk goed voorspellen.” Wel weet hij zeker dat een Elfstedentocht er de komende week niet in zit.

Anders is dat in Scandinavië, waar de ijzers al uit het vet kunnen. De temperaturen liggen ontzettend laag: in Oslo, Stockholm en Helsinki vriest het tien graden. Helemaal koud is het in Kvikkjokk, Noord-Zweden, waar het kwik nauwelijks boven -30 komt.

Toch is de kans klein dat het Scandinavische koufront Nederland bereikt. ,,Ons land is omringd door water: zee houdt veel langer warmte vast dan land en koelt minder snel af. De koude lucht moet dus echt vanuit Duitsland komen”, legt Van Bernebeek uit. ,,En dan moet er ook nog eens een flinke oosterwind staan, wil het hier ook hard gaan vriezen.”