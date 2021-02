Sneeuwpoppen voor het stadhuis in Zwolle om aandacht te vragen voor klimaatcrisis: ‘Dit is een noodgeval’

Zwols jeugdor­kest maakt valentijns­clip met VanVelzen en Bertolf: ‘Zo’n project zorgt voor een beetje afleiding’

13:13 Het Zwolse jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel lanceerde maandag een valentijnsclip met zangers Roel van Velzen en Bertolf Lentink. Samen maakten ze een cover van het liedje ‘I Want to Hold Your Hand’ van The Beatles. Dirigent Albert Dam stopte meer dan 80 uur van zijn tijd in de clip. ,,Hier in huis kunnen ze het liedje niet meer horen.”