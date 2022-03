Sneeuwval zorgt voor drukste ochtendspits in twee jaar tijd

Slachtof­fers dubbele moord in McDonald’s zijn bekende horeca­broers uit Zwolle

De bekende Zwolse horecabroers Hüseyin en Ali Torunlar zijn woensdagavond doodgeschoten in de McDonald’s in Zwolle-Noord. De broers van Turkse komaf runden in de loop der jaren meerdere restaurants en andere ondernemingen in Zwolle en omgeving. Ze werden rond etenstijd vermoord in het bomvolle fastfoodrestaurant.

