Snel groeiende file op A28 bij Zwolle door ongeluk: avondspits in de knel

Video Magisch! Rick (25) uit Zwolle maakte deze timelapse op de Veluwe

14:28 Spookachtige mistbanken drijven voorbij. Het eerste waterige ochtendzonnetje piept over de paarse hei. Het eerste laagje sneeuw van het seizoen. In deze bijna magische timelapse van de Veluwe komt elk seizoen aan bod. De drie minuut durende timelapse is gemaakt door fotograaf Rick Kloekke (25) uit Zwolle.