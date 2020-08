Snelheden tot 165 km/u: boeteregen rondom Zwolle

video Zwolse kermis is klaar voor corona­proof editie op nieuwe locatie: ‘We willen kermis vieren én publiek gezond houden’

9 augustus Vrachtwagens rijden rond en de eerste attracties krijgen vorm in Park de Wezenlanden in Zwolle. Het is het beeld van de voorbereidingen van de Zwolse Zomerkermis dit jaar. De kermisklanten zijn druk bezig met het klaarstomen voor een editie die geheel coronaproof is. ,,We willen heel graag kermis vieren en ook het publiek gezond houden.”