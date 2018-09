Snelheid op Zwolse fietsstraten wordt in kaart gebracht

Vrouwen­plat­form Carree Overijssel gaat strijd aan tegen vooroorde­len

14:34 Vrouwen in de techniek en de ICT, een onmogelijke combinatie? Volgens het Vrouwenplatform Carree Overijssel en softwareontwikkelaar Roos Kornet (32) is het tegendeel waar. ,,Nee, het is niet saai, te moeilijk of vies werk.”