Snelheidsduivel met 219 km/uur op de teller gepakt op A28 bij Zwolle

Ook in dit studenten­huis in Zwolle is het menens: met z’n dertienen is het lastig afstand houden

4 april De keuken wordt beter schoongemaakt, vriendjes komen wat minder vaak langs. Samen een biertje drinken, dat kan op anderhalve meter afstand nog steeds in een studentenhuis waar dertien mensen wonen. Veel lastiger is het verplicht thuis studeren en stagelopen. ,,Je moet je er wel echt toe zetten. Dat is pittig.’’