Snelheidsduivel moet rijbewijs inleveren in Zwolle

Zwolse buurt bang na ‘aangesto­ken’ brand

30 maart Bewoners in de Berkumstraat in Zwolle zijn angstig na een brand in de woning van een buurtbewoner. De politie gaat ervan uit dat de brand die vrijdagavond woedde is aangesticht. De bewoner van het rijtjeshuis was op het moment van de brand niet thuis, zijn twee hondjes wel. Die raakten volgens buurtbewoners zwaargewond.