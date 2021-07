Snelheidsduivels op de bon op N35

Een 21-jarige automobilist uit de gemeente Dalfsen is zijn rijbewijs kwijt. Dat werd in beslag genomen nadat hij zaterdag als beginnend bestuurder met 184 kilometer per uur over de rijksweg N35 reed ter hoogte van Wijthmen. Daar is 100 km per uur het maximum.