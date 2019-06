Snelle politieauto haalt ‘F1-coureurs’ in op A28 bij Zwolle

Ondanks zonnige start toch kans op natte barbecue­worst­jes door felle onweersbui­en

9:37 Het zonnige begin van deze Tweede Pinksterdag is bedrieglijk: in de loop van de middag trekken felle onweersbuien over ons land die uitgerekend in het oosten voor wateroverlast zorgen. Barbecue gepland? Misschien toch even maatregelen nemen... En kijk goed uit op de weg.