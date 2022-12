Snelle toename van files op de weg: code geel in noorden van het land

MET VIDEO & POLL Pas de kerstboom opzetten als Sinter­klaas geweest is? Dat gebeurt echt niet meer: 'Het wordt steeds gekker’

Sinterklaas is het land nog niet uit of wij kopen al volop kerstbomen. Hoewel kwekers in Oost-Nederland opkijken van de vroege koopwoede, verbaast het hen niet: ,,Elke verkochte boom is een praatje.” Waar komt de gekte vandaan? En haalt de boom überhaupt de kerst?

5 december