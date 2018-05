Sneller actie na klacht over straatwerving in Zwolle

Van alle goede doelen die op straat leden werven, is zo'n 95 procent aangesloten bij de brancheorganisatie. ,,Meestal heb ik binnen tien minuten de leidinggevende gesproken die zo'n team kan aanspreken op hinderlijk gedrag.'' Voorheen gingen alle klachten via de gemeente. Dokter: ,,Die kan niet meer doen dan een handhaver sturen, maar die heeft doorgaans wel iets beters te doen.'' Overigens gaat het alleen om goede doelen. Klachten over commerciële organisaties moeten nog altijd naar de gemeente.

Flyer

De contactgegevens van Dokter komen in een nieuwe flyer die de gemeente Zwolle laat maken over straatwerving. Er staat ook een formulier op de website van DDDN. Vorig jarig stelde de gemeente - op proef - strengere regels op. Dat was naar aanleiding van klachten. Na een evaluatie met winkeliers en wervingsbureaus is besloten die regels in stand te houden. Kort gezegd: er is een aantal vaste plekken waar wervers mogen staan. Maximaal een team per locatie en ook nog gebonden aan bepaalde dagen. Dat houdt 't leuk voor winkelend publiek, is 't idee. De gemeente heeft wel besloten het aantal locaties uit te breiden: ook het Rodetorenplein komt erbij. Zo zijn er straks zes plekken, verspreid over de Diezerstraat waar wervers mogen staan.