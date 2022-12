Sneller de fiets stallen op station Zwolle: reizigers krijgen fietstag

Hugo de Jonge: ‘Die 900.000 woningen zijn geen optelsomme­tje van een overambiti­eu­ze minister’

Voor 2030 moeten er ruim 42.000 nieuwe huizen bij komen in Overijssel. Dat staat in de woondeals die minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting vandaag als eerste met deze provincie afsloot. Is die ambitie realistisch, nu veel woningbouwplannen in de pauzestand gaan vanwege economische tegenwind en de stikstofcrisis?

21 december