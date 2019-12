Sneller en veiliger campus op met nieuwe rondweg hogeschool Windesheim Zwolle

Windesheim investeert de komende jaren miljoenen in de Zwolse campus. Ondanks de digitalisering blijft dat het kloppend hart van het onderwijs, zegt bestuurder Henk Hagoort. De investeringsplannen moeten ten goede komen aan zowel het verblijfs- als het onderwijsklimaat. De aanleg van de rondweg staat al lang op het verlanglijstje van Windesheim en is nu opgenomen in het onlangs vastgestelde plan voor de campusontwikkeling tot 2035. ,,Het idee is om verkeer dat van de IJsselallee komt meteen te laten afbuigen en om de campus heen te leiden, en ook de invoegstrook breder te maken zodat het niet meer steeds vast staat op de IJsselallee. Met de gemeente zijn we in gesprek over de verdere details", zegt Hagoort.