Snelwegen zijn vrijwel leeg en wij rijden keurig 100: hoe kan dat?

Waarom er een kerktoren op het dak van een autobe­drijf in Zwolle komt

7 april In 1934 opende in Zwolle een pand als noodkerk, voor de gereformeerden in de wijk Berkum. In 1971 kochten Henk en Jenny Willems de kerk en bouwden het om tot autohandel. Nu, zo’n vijftig jaar later, is het tijd om het pand waarin nu Dealer Auto Zwolle zit, in ere herstellen: mét een kerktoren.