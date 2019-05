Snerpende zagen maken hapklare brokken van Zwols busstation

Een snerpend lawaai domineert al dagenlang het voorplein van het station in Zwolle. Het wordt veroorzaakt door karretjes met enorme zaagbladen erop, die over het voormalige busplatform heen en weer rijden.

Ze volgen een patroon van lijnen die op het beton getekend zijn en op die manier zagen ze het beton in partjes. Die kunnen vervolgens gemakkelijk ‘afgeplagd‘ worden.

Passanten versnellen hun pas als ze langs het zaagwerk lopen, sommigen met de vingers in de oren. Ja, ‘t is een bult herrie, beaamt omgevingsmanager Hans Kollenstaart van de gemeente Zwolle. Maar om die enorme plak beton die voorheen dagelijks vele honderden bussen moest dragen te verwijderen is nu eenmaal zwaar geschut nodig. ,,Het alternatief zou zijn om het stukje voor stukje met een drilboor te doen. Dat duurt veel langer en brengt ook veel geluidsoverlast met zich mee.”

Het zagen duurt tot eind deze week en daarna worden de betonnen vierkanten opgepakt en afgevoerd. Vervolgens is de weg vrij voor het graven van een enorme bouwput voor de komst van een ondergrondse fietsenstalling. Daarin kunnen straks duizenden fietsen staan. Na de bouw ervan wordt het stationsplein opnieuw ingericht en krijgt het een groene aanblik.

Fietsenstalling

Ook aan de Oosterlaan wordt momenteel flink geklust. Op een deel van het voormalige streekbusstation wordt een opslagruimte gebouwd voor de winkeltjes bij het station. Die hebben nu een opslagruimte aan de kant van de Westerlaan maar die is door de werkzaamheden straks niet meer bereikbaar. Over de resterende lengte van het oude busstation wordt een extra fietsenstalling ingericht voor 450 fietsen. Die blijft staan totdat de nieuwe fietsenkelder klaar is. ,,Het is een aanbod van aannemer Boskalis. Het duurt nog een tijd voor de nieuwe stalling klaar is eb de bestaande fietsenrekken puilen uit. Daarom heeft de aannemer in de aanbesteding aangeboden om tijdens de bouw voor extra fietsenrekken te zorgen."

Vanaf half mei wordt het stationsplein afgesloten voor doorgaand verkeer en is de rotonde voor het station niet meer in gebruik. Verkeer dat vanaf de Stationsweg naar het stationsplein, moet dan via de Westerlaan rijden. De Oosterlaan is dan afgesloten voor doorgaand verkeer.