Snoeihard rapport over Urker wethouder Post in drugszaak rond transportbedrijf zoon: ‘belangenverstrengeling, overtreden Gemeentewet, schadelijk voor gemeente Urk’

updateWethouder Geert Post van Urk heeft door zijn nevenfuncties bij het transportbedrijf van zijn zoon niet te melden, in strijd gehandeld met de Gemeentewet. Hij deed bij het bedrijf bovendien veel meer dan hij op het gemeentehuis deed voorkomen. Ook heeft hij met die nevenfuncties de schijn van belangenverstrengeling op zich geladen. Post contracteerde ook de lading bloemen waar de drugs in verstopt zaten waarmee zijn zoon is gepakt.

Dat blijkt uit het rapport over het integriteitsonderzoek naar Post dat is gedaan op initiatief van interim-burgemeester Ineke Bakker en de Urker fractievoorzitters. SGP-er Post stond sinds augustus al op non-actief. Dit zeer kritische rapport lijkt zijn positie nog verder te ondergraven.

Dat onderzoek is afgelopen weken uitgevoerd door adviesbureau Necker van Naem uit Utrecht en sinds eind vorige week in handen van college en raad van Urk. Die dienden het echter onder zich te houden tot vandaag. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van het onderzoek vanavond om 19.00 uur tijdens een ingelaste extra raadsvergadering. De Stentor heeft Post vanochtend gevraagd of hij wilde reageren op de bevindingen uit het rapport: ,,Nee, naar de Stentor niet. Dag hoor.’’

Vijf conclusies

Necker van Naem trekt vijf conclusies over het handelen van de SGP-wethouder; ze pakken allemaal negatief voor hem uit. Zo heeft Post heeft door zijn nevenfuncties niet te melden, in strijd gehandeld met meerdere wettelijke bepalingen en bepalingen uit de Gedragscode van Urk en de Gemeentewet.

Ook heeft Post veel meer werk gedaan voor de bedrijven van zijn zoon dan hij tegenover raad en ambtenaren deed voorkomen: ‘in aard en omvang substantiëler dan eerder bekend’, concluderen de onderzoekers. Zo werkte hij afgelopen jaren wel 15 tot 20 uur per week als vervoersmanager voor het bedrijf van zijn zoon. Hij regelde zelfstandig ladingen. Oók de ladingen bloemen die zijn zoon naar Engeland reed en waarin op 29 juli uiteindelijk ruim 400 kilo aan harddrugs zijn gevonden zijn door Post geregeld. Een derde conclusie is dat de verklaringen die Post geeft voor het niet melden van de nevenfuncties ‘ontoereikend’ zijn.

Belangenverstrengeling

Dan is er de schijn van belangenverstrengeling die Post op zich laadt als wethouder Economische Zaken én medewerker van JP Trans, gevestigd op het Urker bedrijventerrein. Daarvan stellen de onderzoekers: ‘Alleen al het feit van de dubbele betrokkenheid (wethouder en betrokkenheid bij de bedrijven JP Trans Urk B.V. en JP Trans Beheer B.V.), zonder verdere beheersmaatregelen te nemen die zo basaal zijn als 1) het informeren van het college en 2) het overdragen van (delen van) de portefeuille, maakt dat Geert Post onvoldoende afstand heeft genomen om (de schijn van) belangenverstrengeling als wethouder te voorkomen.’

Tot slot is er volgens de onderzoekers ook echt sprake van belangenverstrengeling. Dat gebeurt als Post in de rol van wethouder op enig moment zijn zoons bedrijf lager op de wachtlijst voor uitgifte van bedrijfsgronden zet. Daarmee heeft Post ook in strijd met de Urker integriteitscode gehandeld.

Imago Urk

De onderzoekers trekken nog een zesde conclusie: de manier waarop Post te werk is gegaan brengt de gemeente Urk schade toe. ,,Alle goede bedoelingen ten spijt: je kunt als wethouder met handhaving als verantwoordelijkheid niet geloofwaardig namens de overheid optreden als je zelf de regels van de overheid niet naar hun intentie toepast.‘’

De onderzoekers stellen dat Post Urk ook schade toebrengt omdat hij betrokken was bij de contractering van de ‘drugslading’ waar zijn zoon eind juli mee gepakt werd. Zodoende zal hij betrokken worden bij het justitiële onderzoek dat nu loopt. En dit brengt schade toe aan het aanzien van de gemeente Urk.

Interviews

De onderzoekers deden een documentanalyse en hielden elf interviews. De relevante documenten zijn aangeleverd door de gemeente en door Geert Post. De interviews vonden plaats met de oud-burgemeester, de huidige burgemeester, de wethouders, twee voormalige gemeentesecretarissen, drie ambtenaren van de gemeente Urk en de Bedrijvenkring Urk.

Drugs

Post, wethouder Economische Zaken, Onderwijs en Visserij, legde zijn bestuurlijke taken neer nadat De Stentor in augustus onthulde dat Post vervoersmanager is bij transportbedrijf JPTrans Urk. Hij had die nevenfunctie verzwegen voor de gemeente Urk. Dat is in strijd met de regels voor integriteit van het openbaar bestuur.

De dubbelrol van de SGP-er werd duidelijk kort nadat zijn zoon Jelle P., eigenaar van de transportonderneming, was opgepakt bij de Kanaaltunnel met ruim 400 kilo harddrugs in de laadruimte van zijn vrachtwagen. Jelle P. zit vast in Engeland afwachting van zijn strafzaak.

Wethouder Post wilde ‘drugsrit’ naar Engeland zelf maken Wethouder Geert Post had bijna zelf achter het stuur gezeten tijdens de rit naar Engeland die JP Trans Urk BV op 29 juli uitvoerde en waarbij ruim 400 kilogram cocaïne en speed werd aangetroffen. Zoon Jelle had er geen goed gevoel bij en voerde de vier ritten, waarbij bloemen van Rijnsburg naar Engeland gingen, met tegenzin uit, zo blijkt uit het rapport over de rol van Post bij het bedrijf van zijn zoon. Post verklaart tegenover de onderzoekers dat JP Trans in de zomer van 2020 een mail ontving met de vraag of het bedrijf twee keer per week een vracht bloemen kon vervoeren van Rijnsburg naar een aantal adressen in Londen. Geert Post heeft contact gelegd met dit bedrijf en een prijs voor de klus afgesproken. JP Trans heeft vier ritten gemaakt voor deze opdrachtgever: op 6, 8, 20 en 29 juli 2020. Geert Post vertelt de onderzoekers dat zoon Jelle niet blij was met de klus. De reden: Jelle vond het net prettig dat hij niet aanwezig mocht zijn bij het laden en lossen van de vracht. Geert Post heeft daarop aangeboden om de rit over te nemen en te ruilen voor een binnenlandse rit die Geert Post later zou maken. Zoon Jelle heeft dit aanbod afgeslagen.