Snorfietser maakt het bont in Zwolle

Video Stof happen in Die­ze-Oost voor een mooier stukje Zwolle

10:39 De sloop van 96 portiekwoningen in Dieze-Oost zorgt voor trillingen in de omgeving. Buurtbewoners reppen zelfs over ‘lichte aardbevingen’. Opdrachtgever SWZ denkt dat het meevalt, maar houdt het werk wel scherp in de gaten.