Snorfietser onder invloed werkt zichzelf in de nesten in Zwolle

Huizen van een miljoen euro duiken op in Zwolle: dit koop je elders in het land voor dit bedrag

10 april Woningen met een vraagprijs van meer dan één miljoen euro: in Zwolle is het al lang geen uitzondering meer. In de Overijsselse hoofdstad is het aantal peperdure optrekjes sterk toegenomen, bijvoorbeeld in de schil rond het centrum. Maar wat is één miljoen euro vandaag de dag eigenlijk waard op de Nederlandse huizenmarkt?