Snorfietser zonder rijbewijs veroorzaakt ongeluk in Zwolle

De politie ontving een melding van een ongeluk in Zwolle-Zuid, waarbij een snorfietser was betrokken. De bestuurder was gewond geraakt. Tijdens de hulpverlening werd duidelijk dat de snorfietser mogelijk onder invloed van alcohol verkeerde. Daarnaast kwam naar voren dat bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. De gewonde bestuurder werd eerst naar het politiebureau gebracht voor een blaastest, maar een geslaagde blaastest bleef uit.