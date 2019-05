Sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte stopt na zeven jaar in Zwolle

Resto VanHarte is een landelijke keten van buurtrestaurants. Vrijwilligers bereiden betaalbare maaltijden onder leiding van een kok die in dienst is van Resto VanHarte. Iedereen mag aanschuiven. Het achterliggende doel is om vooral mensen met weinig sociale contacten te bereiken. In Zwolle was Resto VanHarte eerst in wijkcentrum De Terp (Dieze) gevestigd, en verhuisde later naar De Enk in Assendorp.

Volgens horecamanager Joris de Boer heeft Resto VanHarte landelijk tussen de 50 en 60 restaurants. ,,Per stad is het belangrijk dat je je eigen financiële middelen binnenhaalt. Dat kan op verschillende manieren. Meestal is de gemeente een belangrijke partner, maar ook wordt een beroep gedaan op fondsen, het bedrijfsleven en sponsoren.” De eerste jaren draaide de Zwolse vestiging met behulp van lokaal geld, later lukte dat niet meer en sprong de landelijke organisatie financieel bij. Uiteindelijk is nu besloten de stekker eruit te trekken.

Optredens