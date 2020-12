Soepbus rijdt ook met Kerst door Zwolle: ‘Vooral de gezelligheid is fijn’

Zitten Zwollena­ren in zwembroek achter nachtelij­ke explosie bij zorgbe­drijf Meester­werk? ‘Nee’, zeggen ze allebei

21 december Twee mannen lopen midden in de nacht in hun zwembroek over een verder uitgestorven Diezerplein in Zwolle. Een paar seconden later volgen een lichtflits en een rookwolk. De deur van zorgbedrijf Meesterwerk is eruit geknald met zwaar vuurwerk en de klep van de brievenbus ligt achttien meter verderop.