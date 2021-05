Sohail zat 10 jaar onterecht in Pakistaanse cel en strijdt nu voor mensenrechten (even) vanuit Zwolle

Huishoud­coach Heleen helpt mensen in Heerde: ‘Opruimen begint in het hoofd’

6 mei Dat fijne gevoel van geen rondslingerende spullen, taken die zijn afgevinkt; het geeft een mens ruimte en overzicht. Heleen van der Sar weet er alles van. Ze is sinds kort huishoudcoach in Heerde, een primeur voor de gemeente. Mensen die het overzicht in huis zijn verloren of vastlopen in het eigen huishouden, kunnen op haar rekenen.