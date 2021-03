Solliciteren voor een stage via een videoboodschap: Zwolse mbo-studenten kunnen dat nu dankzij app HireTime

Veel Zwolse mbo-studenten hebben momenteel moeite met een stageplek vinden: de coronacrisis is hiervan veelal de oorzaak. Studenten ploegen urenlang op een sollicitatiebrief, maar als dat niet je sterkste kant is, kan één spelfout je al op de grote afwijsstapel doen belanden. ,,Er is zo'n groot verschil tussen een sollicitatiebrief en hoe een persoon daadwerkelijk is. Hoe oneerlijk is het om iemand af te rekenen op zo'n brief, terwijl hij of zij eigenlijk heel geschikt is voor de functie?”, vraagt de Rotterdamse ondernemer Germaine Statia (28) retorisch.