Songfestival in Zwolse IJsselhallen? ‘Ik zie het niet gebeuren’

Het Vliegende Paard uit Zwolle slaat in verkie­zings­tijd vleugels uit in Europa

18:22 De eerste stem voor de Europese Verkiezingen op donderdag 23 mei zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgebracht in Studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle. Net als in 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is daar met behulp van de gemeente Zwolle een mobiel stembureau ingericht. Het zal woensdag 22 mei om 00.00 uur open gaan.