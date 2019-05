Songfestivalheld Duncan naar Berlijn, Londen, Stockholm en... Zwolle

Duncan Laurence (25 jaar geleden in Spijkenisse geboren als Duncan de Moor) schitterde donderdagavond in Tel Aviv met de gevoelige ballad ‘Arcade’ in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse singer-songwriter haalde daarmee de haalde de finale op zaterdag en is bij bookmakers al tijden favoriet voor de eindzege, hoewel de Zweedse inzending dichterbij kruipt in de quoteringen.