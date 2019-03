Sonne (7) vraagt burgemeester Meijer de Nooterhof in Zwolle open te houden: ‘U bent lief’

,,Wij zijn écht dol op de Nooterhof! Bij mooi weer is dit de favoriete speelplek van Sonne en haar twee zusjes van vier en twee.’’ Volgens moeder Irinne van der Sluis is het voor de drie meisjes lastig te bevatten dat het park aan de Goertjesweg een heel seizoen niet open zou kunnen, een scenario dat dreigt na het vertrek van beheerder Landstede. ,,Ze zeggen: ‘Het is daar zo fijn, waarom kunnen we er niet meer naar toe?!’. Sonne wilde iets doen en daarom heeft ze een kaart geschreven aan burgemeester Meijer van Zwolle. Hopelijk helpt het en kan de Nooterhof weer open als vanouds, zodat Sonne met haar zusjes én heel veel andere kinderen weer kunnen genieten van deze waardevolle speel- en ontdekplek in Zwolle.’’