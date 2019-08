SOOZ-voorzitter over Zwolse kamerverhuur: ‘Student moet niet bang zijn voor huisbaas’

Vlak voor de zomer hoopte Willemijn Mulder nog op een doorbraak. De huidige voorzitter van SOOZ (tot eind deze maand nog in functie) sprak in bij de gemeenteraadsvergadering. Op tafel lag de uitslag van een enquête onder studenten. De cijfers logen er niet om. Vooral de brandveiligheid gaf te denken. Bijna nooit krijgen studenten uitleg over brandvoorschriften. Veertig procent constateert een onveilige constructie in huis. Bij dertig procent hangt geen brandblusser. Ai! Hoezo, alles is goed geregeld? Niet dus.