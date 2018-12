SOOZ: ‘Zwolse studenten moeten veiliger de weg op’

Drie uur uitdelen

Light it up!

Het uitdelen van de lichtjes valt onder de Light it up-campagne van ROV Oost-Nederland. Binnen de campagne worden er in verschillende gemeenten in Overijssel en Gelderland lichtjes uitgedeeld. Bij de XL-acties staat er een reparatieteam paraat voor het repareren van vaste fietsverlichting. In Zwolle is de XL-actie al geweest. Albertine Duiven van ROV Oost-Nederland: ,,We zijn blij dat studentenverenigingen in Zwolle en Wageningen deze actie zelf ook oppakken.’’