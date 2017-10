Ze hadden zich allebei ingeschreven voor de 5 kilometer en stonden op het punt van beginnen toen de organisatie ingreep. Die heeft duidelijk in de reglementen staan dat rolstoelers en handbikers niet mee kunnen doen. ,,Ons parcours is niet geschikt'', zegt voorzitter Nelleke Beimers van de Stadshagenrun. ,,We kunnen de veiligheid niet waarborgen voor de andere lopers dan wel voor degene die de rolstoel of handbike gebruikt.'' Sophia-Marie en haar vader Michiel hadden dat kunnen weten als ze zich erin verdiept hadden, aldus Beimers.

Onderscheid

De jonge handbikester, die spastisch is aan alle ledematen en haar rolstoelfiets met één hand voortbeweegt, denkt er anders over. ,,Er wordt letterlijk onderscheid gemaakt tussen mensen. Ik snap dat sommige hardloopevenementen niet geschikt zijn voor mensen op wielen. Bijvoorbeeld in het bos, of in het donker. Maar dit is niet ontoegankelijk of gevaarlijk, de route gaat gewoon over de openbare weg. En mijn vader was erbij als begeleider. Wij lopen of rijden niemand in de weg.''