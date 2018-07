SP dringt aan op meer toezicht bij Zwolse Herberg

Op 5 juli zou een vrouw zijn belaagd op de parkeerplaats nabij de Herberg, zo schrijft de SP in een brief aan het college. Een verwarde man stapte bij de vrouw in de auto en wilde dwingen hem naar een bepaalde locatie te brengen. De vrouw wist te ontkomen en zocht haar toevlucht in de Herberg. Dit was een van de incidenten in een reeks, stelt de SP. Een medewerker van de opvang is al eens mishandeld, eind vorig jaar zouden zeker 35 autoruiten zijn vernield in de buurt van de daklozenopvang.