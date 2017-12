SP: Moslims niet welkom in kerststal, dan ook geen subsidie

De SP in Zwolle wil dat de gemeente goed nadenkt of zij in 2018 weer Kerst Event Zwolle subsidieert. Gisteren werd duidelijk dat moslims niet welkom zijn een rol te spelen in de kerststal van het evenement. ,,Ik ben voor een kerstevenement dat voor iedereen is’’, zegt Brammert Geerling (SP).

Het Kerst Event is onderdeel van Winters Zwolle, dat van de gemeente een subsidie kreeg van 80.000 euro voor diverse activiteiten in de winterperiode. Brammert Geerling, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Zwolse raad, vindt dat de gemeente ‘kritisch moet praten’ met de organisatoren van het evenement. Hij wil zeker weten dat sprake is van een algemeen toegankelijk evenement en subsidie dus op z’n plaats is.

Geerling heeft zich verbaasd over de teksten op de website van het Kerst Event. Die maakten duidelijk dat niet-christenen geen actieve rol kunnen spelen in het kerstspel. Er zijn veel vacatures, maar er is een duidelijke voorwaarde: ,,Je moet lid zijn van een kerk. Dan sluit je niet-christenen uit’’, stelt Geerling.

Het is de bedoeling dat Kerst Event in 2018 een vervolg krijgt. De gemeente Zwolle moet kijken of een subsidie dan gerechtvaardigd is, zegt Geerling. ,,Een goed moment er opnieuw naar te kijken.’’

Passend

Wethouder René de Heer (VVD) van de gemeente Zwolle wil niet ingaan op de ontstane commotie. In een schriftelijke reactie meldt hij bekend te zijn met de christelijke boodschap van het evenement. ,,Maar het is wel een evenement met verschillende activiteiten en het past bij de winterse uitstraling van Zwolle. Het is een evenement voor en door Zwollenaren.’’

Verder ligt de verantwoordelijkheid voor de invulling van de diverse activiteiten volgens de wethouder bij de organisatoren. Of een volgende editie van het Kerst Event kan rekenen op de steun van de gemeente kan De Heer niet zeggen. Er volgt een evaluatie. ,,Die afspraak was van tevoren al gemaakt.’’

Kerst Event Zwolle heeft op haar website de omstreden teksten aangepast. Voorzitter Cees Scholten reageert niet op de ophef, maar verwijst naar de aangepaste site. Daarop wordt uitgelegd waarom een vrijwilliger tijdens het kerstevenement ‘de christelijke levensvisie moet ondersteunen’. ‘Wij vinden dat deze vrijwilligers de boodschap die wij als organisatie willen uitdragen goed moeten kunnen vertellen. Ook willen wij de veiligheid waarborgen voor bijvoorbeeld ons kinderwerk’, staat op de site.

Kritiek

Voor de Zwolse Zerin Arslan verandert er niks. Toen haar duidelijk werd dat moslims niet welkom zijn als figuranten in de stal uitte het kandidaat-raadslid van de PvdA meteen kritiek. ,,Alsof mensen die niet christelijk zijn de boodschap van het christendom niet kunnen vertellen’’, herhaalt zij haar standpunt.