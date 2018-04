SP Overijssel: geen zonnepanelen op landbouwgrond

Volgens de SP zijn er nog daken beschikbaar op bedrijventerreinen en openbare gebouwen, zoals scholen, sporthallen en gemeentehuizen. Zolang dat het geval is moet de insteek zijn om daken te gebruiken voor zonnepanelen, in plaats van landbouwgrond. Volgens de partij leidden zonneparken op landbouwgrond tot hogere grondprijzen. Bovendien is die grond dan niet meer beschikbaar voor landbouw.