SP Overijssel wil onderkomen The Young Ones redden

De SP-Statenfractie wil het huidige onderkomen van Zwolse theatergroep The Young Ones redden. De fractie roept op creatieve broedplaatsen te ondersteunen en stelt vragen aan Gedeputeerde Staten.

The Young Ones maakte gisteren bekend na tien jaar te moeten stoppen. De groep is al jaren verantwoordelijk voor grote producties met jongeren die breed worden gewaardeerd. De voornaamste redenen om te stoppen met The Young Ones zijn de krappe financiën en de moeilijkheid een goed theater te maken van het huidige onderkomen in een loods op industrieterrein Voorst.

Steun

SP-Statenlid Ellen van den Berg: “Zonder voldoende steun vanuit gemeente en provincie blijkt het bijna onmogelijk dit soort waardevolle initiatieven te behouden en dat is zonde. Het gebrek aan dit soort plekken zorgt er nu voor dat afgestudeerden van cultuuropleidingen als Artez na hun studie vertrekken naar de Randstad. Door als overheid creatieve broedplaatsen te ondersteunen kan deze groep voor een deel in Overijssel blijven en bijdragen aan cultuur in onze provincie.”

Wakker schudden