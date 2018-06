SP voert actie in Zwolle voor plaspauze van buschauffeurs

Actiecoördinator Robert Bos: 'Buschauffeurs staken voor de derde dag achtereen voor betere arbeidsvoorwaarden. De rijtijden zijn zo krap dat een rood licht of een kaartje pinnen in de bus al voor vertraging zorgen. Behalve dat het voor onveilige situaties in het verkeer zorgt, gebeurt het regelmatig dat chauffeurs lange tijd niet naar de wc kunnen als ze nodig moeten'.

Plaspauze

In het conflict tussen vakbonden en vervoerders eisen de bonden nu een officiële plaspauze per tweeënhalf uur. Bos: 'Dat is leuk, maar het is niet de juiste oplossing. Het eigenlijke probleem zijn de veel te krappe rijtijden. Als vervoerders de rijtijden iets ruimer zouden inplannen met een paar minuten inlooptijd tussen ritten, hebben reizigers minder last van vertraging, wordt het verkeer veiliger en kunnen chauffeurs best even tussendoor een plasje plegen'.

Aanbesteding

Om hun protest kracht bij te zetten plaatsen de socialisten samen met buschauffeurs vandaag een mobiele toiletcabine voor het Provinciehuis in Zwolle. Bos: 'Buschauffeurs en vervoerders staan tegenover elkaar en de provincie doet net of haar neus bloedt. Maar het is de manier van aanbesteden die voor deze ellende zorgt! De provincie legt alles vast in zo’n aanbesteding, behalve de arbeidsvoorwaarden. Dat is het enige waarop vervoerders kunnen concurreren en dat is dus precies wat er gebeurt. Omdat de provincie er medeverantwoordelijk voor is dat chauffeurs niet even naar het toilet kunnen, moeten chauffeurs dat dan maar bij het Provinciehuis komen doen'.

Concessie

De provincie is op dit moment bezig met het proces dat voorafgaat aan de volgende aanbesteding van het openbaar vervoer. Aan het eind van 2018 zal zij een programma van eisen presenteren waarop vervoersbedrijven zich kunnen inschrijven voor de volgende concessie vanaf 2020.

Beter OV