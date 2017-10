SP wil geen andere naam voor station Zwolle

Stadshagen

De Zwolse wethouder Ed Anker heeft onlangs gesproken met NS en ProRail over een mogelijke naamswijziging. Dit deed hij op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad. Zwolle krijgt er eind dit jaar namelijk het station Stadshagen bij, en dat was een aanleiding om na te denken over Zwolle Centraal.

Een naamswijziging is niet gratis. Interne systemen en externe uitingen moeten aangepast worden. Het veranderen van station Arnhem in Arnhem Centraal kostte twee jaar geleden ongeveer twee ton. De rekening is in principe voor de aanvrager, in dit geval dus de gemeente Zwolle.