SP Zwolle doet onderzoek naar buslijn Stadshagen: ‘Uren onderweg naar ziekenhuis‘

De Zwolse SP is een onderzoek begonnen naar ervaringen met de buslijn van en naar de wijk Stadshagen. De wijzigingen van eerder dit jaar pakken niet goed uit vindt de partij, die reizigers oproept hun ervaringen te delen via de website van de SP.

Ook staan SP‘ers ‘s ochtends bij verschillende bushaltes in de wijk om flyers uit delen en te wijzen op de online enquête.

De dienstregeling is eerder dit jaar aangepast om ook de nieuwe delen van Stadshagen beter te kunnen bedienen. Volgens de SP leiden de veranderingen tot extra reistijd. Robert Bos, actiecoördinator voor de SP zegt in een persbericht: ,,De route is een stuk groter geworden en de bus rijdt nog maar één kant op in plaats van heen en terug. Dat zorgt voor veel extra reistijd. We horen van bewoners die uren onderweg zijn voor een bezoekje aan het ziekenhuis en scholieren die ruim een uur moeten reizen naar school. Dat hoeft echt niet zo.”

Veertig mensen vulden de enquête tot nu toe in; het overgrote deel vindt de dienstregeling een verslechtering, zegt Bos. ,,Veel mensen willen graag dat de bus weer twee kanten op rijdt en we horen ook veel wensen over een betere aansluiting op andere buslijnen en de trein. Vanaf volgende week voeren we persoonlijke gesprekken met busreizigers om verder onderzoek te doen.” Het is de bedoeling dat de SP de bevindingen na het zomerreces voorlegt aan de provincie. Die gaat over het busvervoer.