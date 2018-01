SP Zwolle wekt Hulpdienst weer tot leven

De Hulpdienst van SP Zwolle bestaat uit vrijwilligers met verschillende specialiteiten waar je terecht kunt met vragen over recht, bijvoorbeeld zorggerelateerde onderwerpen, of ‘ingewikkelde’ formulieren.

Vanaf oktober is de SP bezig om de Hulpdienst meer onder de aandacht te krijgen. Er kwamen weinig aanvragen binnen van hulpbehoevenden, zegt Sabine Spaansen, vrijwilligster bij de Hulpdienst. Reden volgens haar voor verandering. Twee maanden voor de verkiezingen is de Hulpdienst vernieuwd. ,,Twee of drie mensen waren maar echt bezig met de Hulpdienst. Nu zijn dat zes vrijwilligers met allemaal een eigen specialiteit, bijvoorbeeld de sector Zorg en Welzijn. De kennis hebben ze opgedaan door de jaren heen tijdens hun opleiding of werk.”

Mondiger

Een Hulpdienst is juist in deze tijd belangrijk, benadrukt Spaansen. ,,Mensen worden mondiger, willen weten hoe dingen zitten en waar ze terecht kunnen met vragen. De maatschappij zit zo in elkaar dat het moeilijk is om een weg te vinden naar antwoorden.” Als de vrijwilligers het antwoord niet weten, verwijzen ze je door. ,,Daar willen wij ook bij helpen om te kijken waar je juist je vraag kunt stellen.”

Drie aanvragen kwamen in de afgelopen twee weken binnen. Dat is meer dan in de afgelopen periode. Voorheen was het niet wekelijks, maar dat is nu wel het geval. ,,Dat worden denk ik vanzelf meer aanmeldingen, helemaal nu we meer bekendheid hebben.”