Spacework: theater op straat

Zwolle is 116 sociale huurwonin­gen rijker in Holten­broek

15:19 Nu de nieuwbouw aan de Bachlaan is afgerond is Zwolle 116 woningen in de sociale huursector rijker, zowel appartementen als eengezinswoningen. Daarnaast zijn ook een aantal eengezinskoopwoningen gerealiseerd.