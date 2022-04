Spar bezorgt als eerste in Zwolle razendsnel boodschappen: ‘Maar we zijn geen flitsbezorger’

Mees de Wit vertrekt voor 2 miljoen euro van PEC Zwolle naar AZ: ‘Ze spelen mooi voetbal’

De overgang van Mees de Wit van PEC naar AZ is zo goed als zeker rond. De verwachting is dat de linksback vandaag een contract voor vijf jaar tekent bij de club uit Alkmaar. De clubs hebben inmiddels overeenstemming bereikt over een transfersom van zo’n twee miljoen euro.

19 april