SPAR-medewerksters in Zwolle met vuurwapen bedreigd bij overval

De overvaller komt een paar minuten na 20.00 uur die maandagavond de winkel binnen gelopen. Op de beelden is te zien dat hij direct een vuurwapen op één van de winkelmedewerksters richt. Ze denkt eerst nog dat het een grap is, omdat de man netjes 'hallo dames' zegt.

Zijn gezicht is bedekt met een sjaal, maar de winkelmedewerksters zien desondanks dat de man een donkere huidskleur heeft. De politie hoopt dat mede door zijn opvallend blauwe werkbroek en jas dat iemand hem herkent. Wie is de man die op maandag 19 februari met een vuurwapen supermarkt Spar aan de Oude Vismarkt in Zwolle binnenwandelde?

Volgens de politie gaat het om een man met een donkere huidskleur. Hij sprak Nederlands zonder een accent. De overvaller is naar de Spar gelopen vanaf de Diezerstraat. Na de overval is hij in de richting van het Gasthuisplein gerend. Dat was allemaal rond 20.00 uur.