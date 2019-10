Sparen met snelheidsmeter ook in Zwolle, vindt CDA

American Football alleen voor mannen? Binnenkort waarschijn­lijk ook een dameself­tal in Zwolle

11:15 Wie denkt dat American Football alleen voor mannen is, heeft het mis. Kanessa Muluneh wilde altijd al American Football spoelen. Met de oprichting van de Queens Football League, specifiek door en voor vrouwen, maakte ze van haar droom werkelijkheid. Zaterdag is Kanessa in Zwolle voor een clinic Ladies American Football.