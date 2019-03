SPECIAL: Bronzen Thorbecke in Zwolle (niet) in beton gegoten

Blackgos­pel brengt De Spiegel in beweging

15:27 Zwolle als Alabama en De Spiegel als ‘church’. Hoewel het theater vrijdag en zaterdag net zo goed in Kaapstad of Oslo had kunnen staan, tijdens de reis door de geschiedenis van blackgospel. Aanstekelijk en energiek, de productie die Richard Schoonhoven (25) in een week of acht in elkaar timmerde. En twee keer werd opgevoerd als vervolg op de eerste ‘journey through blackgospel’, die drie jaar terug in het knusse Odeon werd gepresenteerd.