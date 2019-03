Speciale stoelen voor gloednieuw keuzevak ‘barbier’ op Landstede Zwolle: ‘Een echt mannenvak’

videoLeerlingen van de kappersopleiding aan Landstede in Zwolle kunnen vanaf dit jaar kiezen voor het vak ‘barbier’. Dit vak richt zich op het knippen en scheren van (bebaarde) mannen. Om dit goed te kunnen doen, zijn twintig barbiersstoelen aangeschaft. Want knippen in een ‘gewone’ kappersstoel, dat is niet handig als er een man in zit.

De stoelen kunnen naar achter gezet worden, zodat de barbiers in spé beter bij de baard kunnen. ,,Het hoofdsteun kan omhoog’’, legt docente Monique Proper uit. ,,Zo liggen de mannen relaxter in de stoel en kunnen de leerlingen beter hun werk doen.’’ Maar willen vrouwen niet ook lekker achterover liggen tijdens het knippen? Proper begint te gniffelen. ,,Nee, dat is niet handig. Als mannen geknipt worden, gaat de stoel ook overeind. De stoel gaat alleen naar achter voor de baard.’’

Kapper, barbier, of allebei?

Bij een ‘normale’ kapper zitten ook regelmatig heren. Is dat dan ook een barbier? Proper: ,,Nee. De salon die gespecialiseerd is in het knippen van een heer, dat is de barbier.’’ De leerlingen die de opleiding tot kapper kiezen, knippen zowel heren als dames. Het keuzevak ‘barbier’ is een stukje specialisatie, legt Proper uit. ,,Het ‘nat scheren’ van de heer krijg je op de gewone opleiding niet en dat doen ze hier bijvoorbeeld wel.’’

Het knippen van een dame is anders dan het knippen van een heer. Proper: ,,Dames hebben langer haar, het moet ‘gesneden’ worden. Bij de heer wordt het korter geknipt, opgeschoren. Ik denk dat het knippen van de heer moeilijker is dan het knippen van de dame, want bij de heer zie je alle lengteverschillen.’’

Barbier is ‘helemaal hot, helemaal in’. ,,De mannen willen zich ook heerlijk laten verwennen.’’ Alle filmclichés van de warme doek op het gezicht en het scheren met een mes en scheerschuim zijn waar, bevestigt de docente. ,,Soms ook met een drankje er bij en een sigaar. Het is extra mannelijk.’’

Docente Monique Proper laat de leerlingen niet zomaar iedereen knippen. Ze loopt constant rond om het werk te controleren, zo ook hier bij Paulien.

Mannen knippen

,,Het is echt een mannenvak’’, zegt Proper. Toch staat het klaslokaal vol met knippende dames. Een van hen is de 19-jarige Nicole Compagner. ,,Ik vind het leuk om net iets meer te leren’’, vertelt ze. ,,Ik kijk heel vaak filmpjes van hoe het moet. Ik hoop dat ik het ooit ook zo goed kan.’’ Het keuzedeel duurt twee jaar en Nicole heeft er bijna een jaar op zitten.