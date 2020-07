Spectaculaire achtervolging in Zwolle, politie gaat reiziger achterna met geleende fiets

GGD verhoogt capaciteit corona­tests in Oost-Nederland: ‘Ook met het oog op vakantie­gan­gers’

6:00 GGD's breiden hun testcapaciteit voor het coronavirus uit. Deels uit voorzorg, maar ook ingegeven door de vakantieperiode die mogelijk voor nieuwe besmettingen zorgt. Op dit moment is er in Oost-Nederland plek genoeg om nog dezelfde of de volgende dag te worden getest.