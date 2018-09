Spectaculaire act tekent tweede editie Stadsfestival Zwolle

Zwolse folkbroers vinden elkaar terug op snijvlak van geluk en diepe ellende

14:00 Eerst een tijdje schrijven, daarna richting studio en dan op tournee! De tweelingbroers Sander en Arnout Brinks (35), beter bekend als het folkduo Tangarine uit Zwolle, hadden het vorig jaar prima gepland. Totdat ’t huwelijk van Arnout op de klippen liep en Sander ‘opeens’ vader werd. Niet zo gek dus dat Because of You, hun vijfde album, doordrenkt is van lief en leed.