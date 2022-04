Spectaculaire groei leefstijlcoaches in coronatijd baart zorgen: ‘Geloof niemand op z’n blauwe ogen’

In de coronaperiode is het aantal leefstijlcoaches fors toegenomen, vooral in Gelderland. Dit baart de beroepsvereniging NOBCO zorgen. ,,Mensen zien het al gauw als een mooi verdienmodel.’’

Wie een coach zoekt, heeft tegenwoordig ruime keus. Zo’n 63.000 coaches bieden hun diensten aan. Het aanbod loopt uiteen van loopbaancoaches en stresscoaches tot gezondheidscoaches. Vooral de groep leefstijlcoaches groeit spectaculair.

In 2019 waren er bijna 2500 leefstijlcoaches, anno 2022 zijn ruim 5300 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De opmars heeft volgens de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) te maken met een toegenomen vraag. Sommige verzekeraars vergoeden de leefstijlcoach sinds 2019 vanuit het basispakket.

Verdubbeling

Vooral in Gelderland neemt aantal leefstijlcoaches sterk toe. Kwamen er in 2017 slechts 11 bij ten opzichte van het jaar ervoor, in coronajaar 2021 waren dat er liefst 154 blijkt uit cijfers van de KvK. Gelderland telt nu 685 leefstijlcoaches. In Overijssel zijn er 281 actief en in Flevoland 131. Ten opzichte van 2019 een verdubbeling.

De opmars van deze beroepsgroep is al enkele jaren aan de gang. ,,Het aantal bij ons aangesloten coaches in brede zin is de afgelopen vier jaar verdubbeld’’, zegt bestuurslid Miriam Oude Wolbers van de NOBCO. Zij verklaart deze opmars van leefstijlcoaches door een toegenomen vraag. ,,Steeds meer werkgevers bieden deze vorm van coaching aan.’’

Ook de coronapandemie heeft een aanjagend effect gehad. ,,Aan de vraagzijde doordat mensen vanwege stress of een slechte werk-privébalans hulp zochten. En aan de aanbodzijde omdat veel mensen hun baan verloren en zich lieten omscholen tot coach.’’

Vrij beroep

Coach is een vrij beroep; iedereen mag zich zo noemen. Dit baart de NOBCO zorgen. ,,Mensen zien het al gauw als een mooi verdienmodel’’, zegt Oude Wolbers. Van de ruim 63.000 coaches zijn er 4700 aangesloten bij de beroepsorganisatie.

Volledig scherm Debby Alberts timmert aan de weg als leefstijlcoach in Zwolle. © Henri van der Beek

De beroepsvereniging werkt met een eigen certificeringsysteem. Cliënten kunnen via de website zien of een coach ervaren en opgeleid is. NOBCO-leden tekenen ook voor een ethische code. ,,Wie slecht werk levert, kunnen we ter verantwoording roepen’’, zegt Oude Wolbers. Ze adviseert mensen die een coach zoeken om vooraf onderzoek te doen. ,,Geloof niemand op z’n blauwe ogen.’’

Debby Alberts (49) begon in januari 2020 haar eigen praktijk voor lifestyle coaching De Gezonde Keus in Zwolle. Ze is kritisch op de ‘wildgroei aan coaches’. ,,Voor de klant lastig om door het woud de geschikte te vinden.’’

,,Alles wat ik eerder deed komt in dit vak bij elkaar’’, jubelt Alberts. ,,Ik maakte bij mijn werkgever Defensie kennis met sport en bewegen en werkte bij bedrijven die in opdracht van het UWV reïntegratietrajecten uitvoerden. Én ik heb ervaring met afvallen. Door gezonde voeding en meer bewegen werd mijn gewicht gezond. Dat inzicht gebruik ik in de coaching.’’

Onder meer de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) zijn in trek. Alberts spoort cliënten aan om af te vallen en wandelkilometers te maken, ze maakt deelnemers ook weerbaar en leert ze rust te pakken bij stress. ,,Het succes zit hem in de kleine stapjes in dit twee-jarig programma. De leefstijl verandert langzaamaan, met een langdurig effect.’’

Vergoeding

Alberts: ,,GLI’s kunnen alleen worden uitgevoerd door leefstijlcoaches die een geaccrediteerde opleiding voor leefstijlcoaching volgden én lid zijn van de beroepsvereniging BLCN én in het kwaliteitsregister KABIZ zijn opgenomen. Het is dus echt niet zo dat je even een cursusje van drie dagen doet en je bent leefstijlcoach.’’

Volledig scherm Nienkelet Smeenk begon onlangs in Apeldoorn als leefstijlcoach. © Henri van der Beek

Nienkelet Smeenk (50) uit Apeldoorn is net begonnen als leefstijlcoach. Ze heeft een doctoraal Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht gedaan en had altijd al interesse in de preventiekant. Haar praktijk moet nog tot wasdom komen, maar daarin heeft ze alle vertrouwen, ondanks de enorme groei van het aantal leefstijlcoaches. ,,Die groei betekent dat er veel aandacht voor is, dat mensen bezig zijn met hun lichaam.”

Smeenk heeft onlangs de uitzending De Avondshow van Arjen Lubach gezien die de draak stak met de ‘wildgroei’ aan leefstijl- en andere coaches. ,,Misschien heeft hij wel een punt. Het is best gek dat iemand zich een leefstijlcoach noemt als hij of zij maar drie dagen een cursus heeft gevolgd.”

Licentie

Smeenk heeft een post-hbo opleiding tot leefstijlcoach gedaan en is aangesloten bij de beroepsvereniging Leefstijlcoaching Nederland (BLCN). ,,Ik moet dus aan tal van eisen voldoen en moet elk jaar weer een nieuwe licentie verdienen.’’

Net als leefstijlcoach Alberts uit Zwolle richt Smeenk zich onder meer op een GLI leefstijlprogramma. Ze heeft al een groep bij elkaar. ,,Ik sta ook open om mensen, ook individueel, te begeleiden die geen vergoeding krijgen, bijvoorbeeld omdat ze niet onder de voorwaarden vallen waaronder de zorgverzekeraar vergoedt.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.