Speedverslaafde: ‘Ik verkocht wel eens wat drugs om de boodschappen te kunnen betalen’

Dappere Coen (67) verjaagt inbrekers met wandelstok uit brillenwin­kel in Zwolle: ‘Achteraf knikkende knieën’

13:23 Een drietal inbrekers sloeg vannacht toe bij Roosdorp Opticiens aan het Groot Wezenland in Zwolle. Het trio werd betrapt en verjaagd door Coen Otten (67), die boven de zaak woont en naar beneden snelde. ,,Ik had een grote wandelstok bij me en schreeuwde: sodemieter op!”